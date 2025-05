Champions l’Inter sprofonda a Monaco in un incubo da record | il Psg passeggia e fa 5-0

Un incubo da record per l’Inter, che in finale di Champions League subisce una sconfitta storica contro il PSG: 5-0 è un punteggio che fa scalpore. Questo tracollo riaccende il dibattito sulle sfide tra calcio italiano e francese, sempre più dominato dai club d’oltralpe. La domanda sorge spontanea: l’Inter saprà rialzarsi dopo questo ko o sarà l’inizio di una crisi profonda? Le emozioni del calcio non smettono mai di sorprendere!

Mai un punteggio così largo in una finale di Champions: vantaggio francese al 12’ con l’ex Hakimi, poi doppietta di Doué e gloria per Kvara e Mayulu. Inzaghi sbaglia tutto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Champions, l’Inter sprofonda a Monaco in un incubo da record: il Psg passeggia e fa 5-0

