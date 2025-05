Champions League PSG-Inter 5-0 | i migliori sfottò sui social | LIVEBLOG

La vittoria schiacciante del PSG sull'Inter, 5-0, ha acceso il web con sfottò e meme che viaggiano a ritmo serrato! Ma mentre i parigini brillano, i tifosi rossoneri si divertono a commentare la sfida Milan-Monza, creando un mix esplosivo di ironia e rivalità. È incredibile come i social diventino palcoscenico per esprimere emozioni calcistiche, trasformando ogni partita in uno spettacolo di creatività e divertimento. Rimanete sintonizzati

Ecco come i tifosi rossoneri vivono sui social Milan-Monza, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025. Meme e commenti divertenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Champions League, PSG-Inter 5-0: i migliori sfottò sui social | LIVEBLOG

Scopri altri approfondimenti

“In bocca al lupo per la Champions”, il Napoli ringrazia l’Inter: il messaggio social

Il Napoli, fresco vincitore del suo quarto scudetto, ringrazia l’Inter per gli auguri di in bocca al lupo in vista della Champions.

Cerca Video su questo argomento: Champions League Psg Inter Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Finale di Champions League, PSG-Inter: orari e dove vederla; Psg-Inter: chi vince la Champions del bilancio; Psg-Inter, la programmazione speciale di Sky per la finale; PSG-Inter, le statistiche che fanno tremare i nerazzurri in vista della finale di Champions League. 🔗Cosa riportano altre fonti

Champions League, Inter mai in partita e umiliata: il Psg cala il pokerissimo

Secondo calciomercato.it: Vittoria senza se e senza ma. Dominando la gara dal primo all’ultimo minuto, il Psg fa sua la finalissima di Monaco con un perentorio 5-0: Inter annichilita dalle reti di Hakimi, dalla doppietta di ...

L’Inter ha perso 5-0 la finale di Champions League

Segnala ilpost.it: Contro il Paris Saint-Germain, che ha dominato dall'inizio alla fine, vincendo la competizione per la prima volta nella sua storia ...

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Lo riporta msn.com: La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con l'ex Hakimi, Doué (doppietta, primo ...