Champions League le 5 finali con lo scarto più ampio | da Psg-Inter a Milan-Steaua

La storica vittoria del Paris Saint-Germain contro l’Inter per 5-0 nella finale di Champions League segna un punto di svolta nel panorama calcistico europeo. Con questo scarto mai visto, il PSG si iscrive nella lista delle finali più sbalorditive della competizione, accanto a leggende come Milan e Steaua. Un successo che non solo esalta la potenza del club parigino, ma ci fa riflettere sull'evoluzione del gioco e sulla crescente competitività del calcio moderno. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

La vittoria per 5-0 del Paris Saint-Germain contro l’Inter nella finale di Champions League di Monaco di Baviera ha segnato un nuovo record per l’ultimo atto del più ambito trofeo continentale: mai, infatti, prima di Psg-Inter, una finale si era conclusa con cinque gol di scarto. In precedenza, quattro finali si dividevano il record con quattro gol di differenza tra la vincente e la perdente. Ecco le cinque finali di Champions (o Coppa dei Campioni) con lo scarto più ampio. 1) Psg-Inter 5-0 (Champions League 2025). Data: 31 maggio 2025. Luogo: Monaco di Baviera. Marcatori: Hakimi, Doue (x2), Kvaratskhelia, Mayulu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, le 5 finali con lo scarto più ampio: da Psg-Inter a Milan-Steaua

Altre letture consigliate

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Champions League 5 Finali Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Inter ha perso 5-0 la finale di Champions League; PSG-Inter 5-0 è la peggior sconfitta nella storia della Champions: in finale non era mai successo; Champions League, il Paris Saint-Germain è campione d'Europa: 5-0 e Inter demolita in finale; Sarà la dodicesima finale europea dell'Inter: difficile ricordarle tutte vero?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Champions League, le 5 finali con lo scarto più ampio: da Psg-Inter a Milan-Steaua

Lo riporta lapresse.it: La vittoria per 5-0 del Paris Saint-Germain contro l'Inter nella finale di Champions League di Monaco di Baviera ha segnato un nuovo record per l'ultimo atto ...

L’Inter ha perso 5-0 la finale di Champions League

Lo riporta ilpost.it: Contro il Paris Saint-Germain, che ha dominato dall'inizio alla fine, vincendo la competizione per la prima volta nella sua storia ...

Così l'allenatore dell'Inter dopo il 5-0 che ha regalato la Champions League al Psg

Si legge su gazzetta.it: "Non è sembrata la mia Inter e lo sappiamo. Ma sono orgoglioso dei ragazzi e di quello che hanno fatto nel percorso". Simone Inzaghi è deluso e amareggiato ma non vuole che il risultato e la prestazio ...