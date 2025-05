Champions League l’attesa dei tifosi nerazzurri in piazza Duomo prima di Psg-Inter

Un'onda nerazzurra ha invaso Piazza Duomo, dove centinaia di tifosi interisti si preparano a vivere un'emozione unica. La finale di Champions League contro il PSG non è solo una partita, ma un momento che unisce la città in un abbraccio di passione e speranza. In un’era in cui il calcio diventa sempre più business, l'entusiasmo genuino dei tifosi ricorda il potere delle tradizioni. Chi vincerà questa volta? L'attesa è palpabile!

Centinaia di tifosi interisti hanno iniziato a riempire Piazza Duomo a Milano, trasformandola in un mare nerazzurro, in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tra bandiere sventolate, fumogeni e cori, la città si carica di entusiasmo a poche ore dal fischio d'inizio.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

