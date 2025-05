Champions League la finale PSG-Inter accende la lunga serata di Tv8 e Sky Sport

Questa sera, gli occhi saranno puntati sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League tra PSG e Inter, un evento che cattura l'attenzione di milioni di tifosi. Su TV8 e Sky Sport, la diretta inizia alle 21:00, promettendo emozioni e sorprese. Chi avrà la meglio? Scoprilo in una serata che potrebbe segnare la storia del calcio europeo! Non perdere il momento che accende le tue passioni!

Tv8 e Sky Sport protagonisti della serata delle serate per gli appassionati e tifosi di calcio: la finale di Champions League. In diretta questa sera alle 21 dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera va in scena la partitissima PSG-Inter che proclamerà i nuovi Campioni d’Europa. La finale di Champions League su Tv8. L’attesa finale sarà dunque in diretta e in chiaro su Tv8, che aprirà la serata con Monaco alle 19:30 con lo studio pre-partita condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana; con loro, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis, con il commento irriverente di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione di Max Giusti nei panni di Pierluigi Pardo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Champions League, la finale PSG-Inter accende la lunga serata di Tv8 e Sky Sport

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

