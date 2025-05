Champions League Inter-PSG | tutto pronto per la finalissima di stasera alle 21

Stasera, alle 21, il mondo del calcio si ferma per la finale di Champions League: Inter contro Paris Saint-Germain. I nerazzurri, dopo aver eliminato colossi come Bayern Monaco e Barcellona, sono pronti a scrivere la loro storia. In un’epoca in cui il calcio è sempre più una questione di prestigio e passione, questo match potrebbe segnare un punto di svolta. Non perderti il brivido dell’ultima sfida!

Ci siamo! Alle 21 si gioca la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Un appuntamento imperdibile che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto. I nerazzurri arrivano a questo atto conclusivo dopo un cammino europeo da incorniciare, con vittorie su Bayern Monaco nei quarti e Barcellona in semifinale (quest’ultima rimasta nella memoria come una gara leggendaria). In campionato, invece, l’Inter ha sfiorato lo scudetto, sfuggito per un solo punto. Il PSG, dal canto suo, è in grande spolvero dopo aver conquistato il tredicesimo titolo nazionale, il quarto consecutivo, e una prestazione dominante contro l’Arsenal tre settimane fa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Champions League, Inter-PSG: tutto pronto per la finalissima di stasera alle 21

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

