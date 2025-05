Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La finale di Champions League 2024/2025 tra PSG e Inter si avvicina e il fervore calcistico aumenta! Dopo una stagione intensa con 36 squadre in campo, l'attenzione è tutta rivolta a questo epico scontro. Scopriremo chi avrà la meglio nel cuore pulsante del calcio europeo. Non perdere l'occasione di vivere l'emozione di ogni passaggio: segna in agenda orari e dove vedere questa attesissima finale!

La programmazione completa della finale del torneo continentale: Champions League in TV La Champions League 20242025 si conclude con la finale fra PSG e Inter. Champions League in TV: la massima competizione europea ha visto al via 36 squadre, fra cui 5 italiane, l’Inter Campione d’Italia di Simone Inzaghi, l’Atalanta vincitrice dell’Europa League, guidata da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

