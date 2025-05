Champions League il PSG travolge l’Inter 5-0

Il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina storica nella Champions League, liquidando l'Inter con un clamoroso 5-0. Una vittoria che segna la fine di un'era di delusioni e l'inizio di un nuovo capitolo per il club francese. Con questo trionfo, il PSG si conferma non solo re d'Europa, ma anche simbolo di un calcio che premia investimenti e ambizioni. Chi sarà il prossimo a sfidare la sua supremazia?

All’Allianz Arena di Monaco è andata in scena una finale di Champions League senza storia. Il Paris Saint-Germain ha travolto l’Inter con un netto 5-0, conquistando il titolo europeo più ambito. dopo anni di tentativi falliti e rincorse interrotte sul più bello. Una notte da incorniciare per la squadra francese, che ha dominato la gara . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Champions League il PSG travolge l’Inter 5-0

