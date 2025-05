Champions League | il Psg sul tetto dell' Europa Inter ko 5-0 E il triplete lo vince Luis Enrique

Storia scritta nella notte di Monaco: il Paris Saint-Germain conquista la Champions League per la prima volta, infliggendo un incredibile 5-0 all'Inter. Sotto la guida di Luis Enrique, il PSG dimostra che il talento può vincere, portando a casa un triplete memorabile. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma un segnale chiaro: il calcio europeo si evolve e Parigi è ora il nuovo epicentro del gioco. Chi sarà il prossimo a sfidare i campioni?

AGI - Lezione di calcio del Paris Saint-Germain all'Inter nella finale di Champions League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. I francesi di Luis Enrique mettono per la prima volta nella loro storia le mani sulla 'coppa dalle grandi orecchie' vincendo 5-0, dominando gli avversari dall'inizio alla fine e portando a casa la vittoria con un netto e perentorio 4-0. L'amaro ritorno dell'Inter a Monaco. Per l' Inter un amaro ritorno a Monaco, dove nei quarti aveva battuto il Bayern, ipotecando la qualificazione. Stasera però non c'è stato nulla da fare. Troppo netta la differenza, innanzitutto fisica tra le squadre, ma anche tecnica.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

