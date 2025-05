Champions League a Parigi scoppia la festa per il Psg campione d' Europa

A Parigi, la magia del calcio ha raggiunto l'apice: il PSG è campione d'Europa! Con una vittoria schiacciante sull'Inter, la città è esplosa in un tripudio di cori e caroselli. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma segna anche un momento di unione per una nazione che vive una passione collettiva senza precedenti. Non perdere i festeggiamenti: si preannunciano notti indimenticabili!

Cori, caroselli e fumogeni: a Parigi scoppia la festa per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, che nella finale di Monaco di Baviera ha battuto l'Inter per 5-0. I maxi-festeggiamenti sono iniziati a partita ancora in corso e proseguiranno per tutta la notte, fino al ritorno in Francia della squadra di Luis Enrique. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions League, a Parigi scoppia la festa per il Psg campione d'Europa

