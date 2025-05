Champions finale da incubo | Inter-Psg 0-5 Le pagelle | Dimarco disastroso 4 Lautaro fantasma 4 Kvaratskhelia in paradiso 75

Una finale di Champions League da dimenticare per l'Inter, travolta 5-0 dal PSG. Un match che mette in luce le fragilità della squadra nerazzurra, con Dimarco e Lautaro relegati a ruoli da semplici comparse. Ma mentre i milanesi affondano, Kvaratskhelia si erge a stella, mostrando che nel calcio, i momenti di gloria possono essere effimeri. Questo scarto potrebbe segnare un cambio di rotta nella gestione delle squadre italiane in Europa.

Una finale di Champions League da incubo per l'Inter: contro il Psg finisce 5-0 per i parigini in una partita in cui i nerazzurri non si sono praticamente mai visti in campo all'Allianz Arena.

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con l'ex Hakimi, Doué (doppietta, primo ...

Inter sconfitta 5 a 0 ed umiliata dal Psg nella finale di Champions League: notte da dimenticare. E ora la fine di un ciclo con tante domande su mercato e futuro di Inzaghi ...