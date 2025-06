Champions a Monaco di Baviera disfatta Inter e trionfo del Psg Hakimi Doué doppietta Kvara e Mayulu surclassano i nerazzurri 5-0

Il PSG travolge l'Inter con un sonoro 5-0, segnando un netto cambio di rotta nel panorama calcistico europeo. Hakimi e Doué, protagonisti indiscussi, hanno incantato il pubblico di Monaco di Baviera. Questo trionfo non solo riaccende le speranze parigine, ma sottolinea anche la debolezza dei nerazzurri, messi a nudo in un momento cruciale della stagione. La Champions è più che mai aperta: chi avrà il coraggio di sfidare il potere

Psg - Inter 5-0 Marcatori: 12'pt Hakimi, 20'pt, 18'st Doué, 28'st Kvaratskhelia, 42'st Mayulu Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma 6.5; Hakimi 7.5, Marquinhos 7.5, Pacho 7, Nuno Mendes 7 (33'st L.Hernandez 6.5); Joao Neves 7 (39'st Zaire-Emery sv), Vitinha 8, Fabian Ruiz 7.5 (39'st Mayulu sv); Doué 8.5 (21'st Barcola 6.5), Dembélé 7, Kvaratskhelia 7.5 (39'st Ramos sv). In panchina: Safonov,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Champions, a Monaco di Baviera disfatta Inter e trionfo del Psg. Hakimi, Doué (doppietta), Kvara e Mayulu surclassano i nerazzurri 5-0

A Monaco di Baviera lo spettacolo della Champions League: Psg-Inter la finale. Hakimi e Doué portano i parigini avanti, Inter frastornata 2-0 LA DIRETTA

A Monaco di Baviera, la Champions League si accende con una finale da sogno: PSG contro Inter. I parigini, trascinati da Hakimi e Doué, partono forte, portandosi avanti 2-0 e lasciando l'Inter frastornata.

