Cgil Fp scrive al sindaco di Latina | Confermi che Abc continuerà a essere azienda pubblica

La Cgil Fp lancia un appello diretto al sindaco di Latina, Matilde Celentano, in un momento cruciale per la gestione dei rifiuti. Con l'imminente presentazione del nuovo piano industriale di Abc, si sottolinea l'importanza di mantenere l'azienda pubblica. Questo non è solo un tema locale, ma parte di un trend più ampio: la ricerca di modelli sostenibili e responsabili nella gestione dei servizi pubblici. La scelta di un'azienda pubblica può davvero fare la differenza per la comunit

Lettera aperta della Cgil Fp alla sindaca di Latina, Matilde Celentano, e alla giunta comunale alla vigilia della presentazione del nuovo piano industriale Abc. "Difendere una gestione pubblica della raccolta rifiuti è una questione di responsabilità e una scelta concreta per assicurare ai.

Referendum, la Flai Cgil in presidio sotto la prefettura a Latina

La Flai Cgil di Latina si schiera in presidio sotto la Prefettura il 26 maggio, parte della mobilitazione nazionale in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro, salute, sicurezza e cittadinanza.

