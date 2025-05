Cessate il fuoco a Gaza L’appello del vescovo | Fatti insopportabili

In un contesto di crescente preoccupazione per i diritti umani, l'appello del vescovo per il cessate il fuoco a Gaza riporta l'attenzione su una crisi che sembra senza fine. Ogni giorno, la sofferenza dei più vulnerabili, in particolare dei bambini, diventa insopportabile. È il momento di far sentire la nostra voce e unirci in un coro di solidarietà, perché la pace non è solo un desiderio, ma un diritto fondamentale di ogni essere umano.

Grande sensibilità ed attenzione, anche in città, per le sorti della popolazione di Gaza: dopo mesi di inferno nella Striscia, non si vedono ancora soluzioni pacifiche e da più parti cresce l’attenzione per richiedere a gran voce di far rispettare i diritti umanitari, in special modo per i bambini. Un appello forte e diretto, nelle ultime ore, è arrivato dal Vescovo delle Diocesi di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, affinché si trovi la strada opportuna per un cessate il fuoco. "Il dramma delle guerre sconvolge le nostre coscienze – dice il Vescovo – e produce sofferenze immani, spezzando giovani vite, soprattutto quelle dei bambini innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cessate il fuoco a Gaza. L’appello del vescovo: "Fatti insopportabili"

Gaza, presidente palestinese chiede cessate fuoco "a qualsiasi costo"

Il presidente palestinese Mahmud Abbas ha lanciato un appello urgente per un cessate il fuoco "a qualsiasi costo" a Gaza, durante un discorso a Surda.

