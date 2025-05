Cesenatico inaugurati i due nuovi accessi al mare di via Colombo

Cesenatico vive una nuova era di accessibilità e bellezza! Con l'inaugurazione dei due nuovi accessi al mare in Via Colombo, il Waterfront di Ponente si trasforma in un luogo dove natura e urbanistica si incontrano. Non solo un miglioramento locale, ma un segnale forte di come le città costiere stiano puntando su esperienze sostenibili per attrarre turisti e residenti. Scopri la rivoluzione del mare: è solo l'inizio!

Sono stati inaugurati oggi i due accessi al mare da Via Colombo a Cesenatico, trasformati completamente nell'ambito della riqualificazione del Waterfront di Ponente. Le due strade - via Cabral e via Diaz - rappresentano l'inizio di una piccola rivoluzione per tutta la zona con percorsi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesenatico, inaugurati i due nuovi accessi al mare di via Colombo

Cerca Video su questo argomento: Cesenatico Inaugurati Due Nuovi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Via Colombo, inaugurati due nuovi accessi al mare

Da livingcesenatico.it: Inaugurati oggi, sabato 31 maggio, i due accessi al mare da Via Colombo, trasformati completamente nell'ambito della riqualificazione del Waterfront di Ponente.

Cesenatico, inaugurati i due accessi al mare da viale Colombo. Il sindaco: “Bellissimi e utili”

corriereromagna.it scrive: A Cesenatico sono stati inaugurati oggi i due accessi al mare da Via Colombo, trasformati completamente nell’ambito della riqualificazione del ...

Via Colombo, si aprono due nuovi accessi al mare

Si legge su corrierecesenate.it: Si conclude a Cesenatico uno dei primi passi per la riqualificazione del waterfront di Ponente.