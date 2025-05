Cesena madre scopre il figlio a sniffare cocaina lo aggredisce con una scopa e lo manda in ospedale

A Cesena, una madre di 75 anni ha preso in mano la situazione in modo drammatico, aggredendo il figlio di 54 anni dopo averlo sorpreso a sniffare cocaina. Questo episodio non è solo un caso di violenza domestica, ma mette in luce il crescente problema della dipendenza da sostanze che affligge molte famiglie italiane. Un gesto disperato che riporta alla mente il delicato equilibrio tra amore e protezione. Chi salverà chi?

Un episodio di violenza domestica ha avuto luogo nel quartiere Vigne di Cesena, dove una donna di 75 anni ha aggredito il figlio 54enne dopo averlo sorpreso a consumare cocaina in casa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna ha reagito colpendo il figlio con schiaffi, pugni e infine con il manico di una scopa. Il 54enne, ferito, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. La Polizia è intervenuta.

