La Cesena è in fermento! Con Fabio Artico pronto a dire addio, il club bianconero guarda a un futuro incerto. Zamuner si fa avanti come possibile nuovo ds, in un contesto dove la gestione oculata è fondamentale per affrontare le sfide del campionato. Un cambio di dirigenza potrebbe rivelarsi cruciale per rilanciare l'entusiasmo dei tifosi e migliorare le performance sul campo. Riuscirà il nuovo corso a risollevare le sorti della squadra?

Posticipato di qualche ora rispetto alla prima programmazione, nella tarda serata di giovedì, ora americana, primo mattino di ieri qui in Italia, si è riunito il board societario bianconero. Come da ordine del giorno si è parlato principalmente di numeri e bilanci, ma sono stati toccati anche argomenti più inerenti al campo, in particolar modo le questioni che riguardano direttore sportivo e allenatore, primissimi nodi da sciogliere per iniziare poi ad allestire la rosa dei giocatori per la prossima stagione. Per quel che riguarda il ds, quanto alla posizione di Fabio Artico, come ormai da giorni si vocifera, il suo rapporto con il Cesena sarebbe ormai al capolinea, si tratterebbe solo di trovare la formula più congrua e che lasci soddisfatte entrambe le parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena: Fabio Artico verso l'addio, Zamuner in pole per il ruolo di ds

