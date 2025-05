Cesani e il profumo del vino La Vernaccia padrona di casa | Puntiamo sull’innovazione

Nel cuore di San Gimignano, l’azienda Cesani è un faro di tradizione vinicola e innovazione. Con la sua Vernaccia, simbolo della qualità toscana, Cesani non solo preserva le radici storiche del vino, ma esplora anche nuove frontiere di gusto e sostenibilità. Questa fusione tra passato e futuro non è solo una scelta aziendale, ma un trend globale nel settore enologico. Scopri come il profumo della Vernaccia racconta una storia di passione senza tempo!

San Gimignano Una storia di tradizione, passione e qualità nel cuore di San Gimignano. Nel cuore della Toscana, tra le morbide colline che circondano San Gimignano, si trova un’azienda che racconta una storia di passione, radici e continua innovazione: l’azienda Cesani. Fondata nel 1949 da Guido e Annunziata, Cesani è diventata oggi uno dei punti di riferimento per l’enoturismo e l’agricoltura di qualità nella regione. Con una tradizione che affonda le radici in un fazzoletto di terra acquistato a Pancole, a soli 6 km dal centro di San Gimignano, l’azienda Cesani è l’emblema di come la dedizione alla terra e al territorio possa trasformarsi in un’eccellenza vitivinicola che attrae appassionati da ogni angolo del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cesani e il profumo del vino. La Vernaccia padrona di casa: "Puntiamo sull’innovazione"

