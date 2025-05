Cervia donna travolta e uccisa da una ruspa | l' uomo alla guida positivo alla cocaina

Un nuovo tragico incidente scuote Cervia: una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa, con il conducente positivo alla cocaina. Questo episodio riporta alla luce un fenomeno allarmante: la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel 2022, lo stesso uomo aveva già provocato un'altra morte, scatenando indignazione e richieste di maggiore sicurezza stradale. È il momento di riflettere su quanto sia fondamentale garantire strade più sicure per tutti.

Lerry Gnoli ancora una volta non passa il test tossicologico. Anche nel 2022 fu trovato positivo alla sostanza stupefacente dopo aver investito e ammazzato un 83enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa: l'uomo alla guida positivo alla cocaina

Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa: l'uomo alla guida positivo alla cocaina

