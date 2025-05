Cercasi librettista under 35 per un’opera lirica rivolta ai giovanissimi

Se hai meno di 35 anni e sogni di scrivere per il palcoscenico, questa è la tua occasione! La Fondazione Teatro Donizetti cerca librettisti per un'opera lirica dedicata ai giovanissimi. Con un premio di 3000 euro in palio, potrai dare vita a un progetto che punta a avvicinare i ragazzi alla bellezza della lirica, in un momento in cui l'arte deve parlare alle nuove generazioni. Non perdere tempo: hai tempo fino al 21 luglio!

IL BANDO. L'iniziativa della Fondazione Teatro Donizetti punta ad avvicinare il pubblico tra gli 8 e i 14 anni. In palio tremila euro e un lavoro con il team creativo del Donizetti Opera. Le candidature entro il 21 luglio.

