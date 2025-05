C’era una volta a Hollywood | Elizabeth Debicki entra nel cast del sequel di David Fincher

Elizabeth Debicki si unisce al cast del sequel di "C'era una volta a... Hollywood", diretto da David Fincher. In un’epoca cinematografica dove i sequel stanno dominando le sale, questa notizia accende la curiosità su come verrà esplorata la storia di Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt. Sarà un viaggio inedito tra nostalgia e innovazione che promette di rivelare nuovi lati di un personaggio iconico. Rimanete sintonizzati!

Elizabeth Debicki è ufficialmente entrata a far parte del cast del nuovo film di David Fincher, sequel di C'era una volta a. Hollywood. Cresce l'attesa per The Continuing Adventures of Cliff Booth, il sequel del film C'era una volta a. Hollywood, che sarà diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, Elizabeth Debicki è entrata ufficialmente a far parte del cast della pellicola. Debicki, recentemente acclamata per il ruolo della Principessa Diana in The Crown, si aggiunge a un progetto sempre più ambizioso. Insieme a lei ci sarà anche Scott Caan, noto al pubblico televisivo per aver interpretato Danny "Danno" Williams nella serie Hawaii Five-0, ruolo che gli è valso una nomination ai Golden . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - C’era una volta a Hollywood: Elizabeth Debicki entra nel cast del sequel di David Fincher

