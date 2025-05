C’era una volta a Hollywood 2 | Debicki e Caan si uniscono al cast! Novità Succose!

Il sequel di "C'era una volta a Hollywood" prende forma e si arricchisce con l'arrivo di Elizabeth Debicki e Michael Caan! Questi due talenti porteranno nuova energia e profondità a una storia già avvincente. In un periodo in cui il ritorno ai classici è sempre più apprezzato, non possiamo fare a meno di chiederci: come questi nuovi volti influenzeranno il destino dei leggendari personaggi? Preparatevi a un viaggio cinematografico imperdibile!

Il sequel di "C'era una volta a Hollywood" si arricchisce con due nuovi talenti! Scopriamo insieme chi sono e cosa possiamo aspettarci da questo attesissimo film.

C’era una volta a Hollywood: Elizabeth Debicki entra nel cast del sequel di David Fincher

Elizabeth Debicki si unisce al cast del sequel di "C'era una volta a... Hollywood", diretto da David Fincher.

