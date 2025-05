Centrocampo da rifondare | Frattesi il sogno Sudakov e Taylor nel mirino

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il suo centrocampo, puntando su talenti emergenti come Frattesi, Sudakov e Taylor. In un calcio dove la versatilità è fondamentale, la squadra partenopea mira a rinforzare la mediana per affrontare al meglio le sfide future. L’attenzione su giovani promesse evidenzia un trend in crescita: investire nel futuro per costruire un gioco sostenibile e vincente. Chi sarà il prossimo campione a vestire l'azzurro?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non si concentrerà soltanto sull'attacco

