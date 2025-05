Centro storico imboschi e droga | un arresto

In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza urbana, la polizia locale ha intensificato i controlli nel centro storico. Un giovane tunisino è stato arrestato per spaccio di droga, un episodio che mette in luce il fenomeno sempre più preoccupante del traffico illecito anche nelle aree più affollate. Questo caso evidenzia l'importanza di azioni preventive per garantire la tranquillità dei cittadini e dei turisti. La lotta al degrado urbano è una priorità !

Controlli della polizia locale con il nucleo reati predatori per prevenire furti e borseggi nel cento storico. Nella zona di piazza Santo Sepolcro è stato arrestato un 20enne originario della Tunisia sorpreso a spacciare droga. Il giovane è stato notato mentre cedeva un grammo di hashsih a un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Centro storico, imboschi e droga: un arresto

Spezzato dal temporale e malato: lo storico gelso di Cernusco è stato abbattuto definitivamente

Il storico gelso di Cernusco sul Naviglio, colpito dal recente temporale, è stato abbattuto definitivamente dopo una perizia agronomica che ha confermato la sua compromissione.

Cerca Video su questo argomento: Centro Storico Imboschi Droga Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centro storico, imboschi e droga: un arresto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Centro storico: arrestato 52enne con la droga

Da ilmattino.it: Nella serata di ieri, i falchi della squadra mobile, durante i servizi appositamene predisposti, hanno notato in largo corpo di Napoli uno scooter con a bordo un uomo che si aggirava con ...

Droga:'piazza' nel centro storico,sei arresti nel Napoletano

Scrive ansa.it: Gestivano un'importante piazza di spaccio nel cuore del centro storico di Torre Annunziata (Napoli): arrestate sei persone. Ad eseguire l'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip ...

Droga a Napoli, sorpreso 46enne nel centro storico

Scrive ilmattino.it: diverso materiale per il confezionamento della droga, e 750 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.