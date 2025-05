Centro Pecci maxi donazione da Carlo Palli | 700 opere e l’archivio di una vita

Il Centro Pecci di Prato si arricchisce con la straordinaria donazione di Carlo Palli: 700 opere e un archivio che testimonia una vita dedicata all'arte contemporanea. Questo gesto non solo valorizza il patrimonio culturale toscano, ma sottolinea anche l'importanza delle collezioni private nel panorama artistico odierno. Un'opportunità imperdibile per esplorare la creatività e la storia che hanno plasmato l'arte contemporanea!

Prato, 31 maggio 2025 – Un nuovo, importante lascito al Centro Pecci che arricchisce il patrimonio del museo. Il collezionista e promotore culturale Carlo Palli, figura di riferimento per l’arte contemporanea in Toscana, ha donato al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci un vastissimo corpus di opere, documenti e materiali d’archivio. Si tratta di una delle più imponenti donazioni mai ricevute da un museo d’arte contemporanea italiano, che rafforza ulteriormente il ruolo del Pecci come centro di riferimento per la ricerca artistica e archivistica. Palli aveva già compiuto una prima donazione nel 2005 con 200 opere legate alla “Poesia Visiva e dintorni”, contribuendo allora al rilancio del museo in coincidenza con la presidenza dell’imprenditore Valdemaro Beccaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it