Centri estivi la spesa cresce e le famiglie sono sotto pressione

...di un centro estivo sempre più difficile. Con una crescita esponenziale delle spese, molte famiglie si trovano a dover bilanciare il budget tra attività ricreative e necessità quotidiane. Questo trend, che riflette una pressione economica crescente, mette in luce l'importanza di trovare soluzioni accessibili e di qualità. Come affrontare questa sfida? Scopriamo insieme le alternative più vantaggiose per un’estate serena!

Roma, 31 maggio 2025 – Con la chiusura delle scuole, l'organizzazione dei centri estivi torna ad essere una priorità e, spesso, un onere finanziario non indifferente per milioni di famiglie italiane. Per l'estate 2025, le proiezioni e le prime analisi delle associazioni dei consumatori indicano un ulteriore incremento dei costi, rendendo la scelta del centro estivo sempre più un lusso per molti. Le ultime rilevazioni e le stime di spesa Secondo le rilevazioni di Federconsumatori, basate sulle tariffe del 2024 e sulle previsioni per il 2025, i costi dei centri estivi continuano la loro ascesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Centri estivi, la spesa cresce e le famiglie sono sotto pressione

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025"

La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

