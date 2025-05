Cento scalini per scendere nel paradiso terrestre | Porto Miggiano

Scendere i cento scalini che portano alla spiaggia di Porto Miggiano è come immergersi in un sogno. Questo angolo di paradiso, realizzato di pietre e ciottoli, sta conquistando il cuore di viaggiatori da tutto il mondo, grazie all'influenza travolgente dei social media. Se cerchi una bellezza autentica e meno battuta, preparati a scoprire un'oasi di pace dove il tempo sembra essersi fermato. Non perdere l'occasione di immortalare la tua esperienza!

PORTO MIGGIANO (Santa Cesarea Terme) – Fatta di pietre e ciottoli più che di sabbia, la spiaggia cosiddetta dei 100 scalini è uno degli angoli più nascosti della costa di Santa Cesarea Terme, ma la sua fama oramai è internazionale grazie ai social e, in genere, al web. La foto è di Claudio De. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Cento scalini per scendere nel paradiso terrestre: Porto Miggiano

