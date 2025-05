Centauro perde il controllo della moto e vola in una scarpata | muore a 70 anni sulla Provinciale per Visso

Tragico incidente a Visso: un centauro di 70 anni ha perso il controllo della sua moto, volando in una scarpata. Questo evento, purtroppo non isolato, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella nostra regione, sempre più al centro delle cronache. Le strade italiane, teatro di passioni e libertà , possono rivelarsi insidiose. La domanda sorge spontanea: quale attenzione prestiamo alla sicurezza mentre inseguendo la libertà ?

VISSO - Un'altra vittima sulle strade della nostra regione. Poco prima delle ore 14 di oggi (sabato 31 maggio 2025), i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un incidente stradale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Centauro perde il controllo della moto e vola in una scarpata: muore a 70 anni sulla Provinciale per Visso

