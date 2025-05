Cena Lega sold out con Vannacci e Salvini | consiglieri regionali toscani assenti

La cena della Lega a Firenze si è trasformata in un evento imperdibile, con oltre 750 partecipanti a festeggiare il neo vicesegretario Vannacci e il leader Salvini. Ma cosa significa l'assenza dei consiglieri regionali toscani? In un periodo di incertezze politiche e di ricerca di unità all'interno del partito, questo gesto solleva interrogativi sulla solidità della leadership. Un segnale di cambiamento o solo un buffetto al malcontento interno? Scopri di più!

FIRENZE – Tutti a cena col generale europarlamentare Roberto Vannacci, neo vicesegretario Lega, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, insieme al leader Lega, il vicepremier Matteo Salvini. Cena sold out, oltre 750 persone, organizzata da ‘Il mondo al contrario’, vicepresidente nazionale Cristiano Romani. Tutti a cena con Vannacci e Salvini tranne i consiglieri regionali leghisti toscani, compresa Elena Meini, candidata governatrice Lega sul tavolo del centrodestra per le elezioni regionali in Toscana, e Susanna Ceccardi, europarlamentare di Cascina come Meini. Candidatura di Meini rispetto alla quale il generale Vannacci aveva espresso il suo disaccordo, puntando il dito verso Luca Baroncini, segretario Lega Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

