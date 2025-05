Celeste Palmieri una vita spezzata | il fratello | in nome tuo salveremo altre donne

La storia di Celeste Palmieri diventa un simbolo di lotta contro la violenza di genere. Suo fratello, determinato a fare la differenza, trasforma il dolore in un impegno: "Salveremo altre donne". In un'epoca in cui la consapevolezza sul tema è in crescita, la sua voce si unisce a quel coro che chiede giustizia e cambiamento. Oggi più che mai, ogni racconto vissuto è un potere per prevenirne di futuri.

AGI - "Io è come se non avessi più le gambe per camminare però di una cosa sono certo: voglio dedicare il resto della mia vita a parlare della storia di mia sorella perché nessuna donna venga più uccisa da un sistema che sottovaluta la violenza di genere com'è successo a lei". Luigi Palmieri contempla i grattacieli in lontananza da una terrazza milanese illuminata dalla primavera che fa scintillare sullo schermo del telefono la foto col sorriso di Celeste mentre sventola un paio di scarpe d'argento coi tacchi a spillo. "Non le mancava mai questo sorriso. Mai. Nemmeno quando lui la massacrava di botte, nemmeno quando, nell'ultima parte della sua vita, si curava per un tumore al seno e continuava a ripetere di sentirsi la morte dietro le spalle. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Celeste Palmieri, una vita spezzata: il fratello: "in nome tuo salveremo altre donne"

Il femminicidio di Celeste che si poteva evitare: gli ultimi 36 minuti di vita e le immagini choc dell'accaduto

Il femminicidio di Celeste Palmieri, avvenuto il 18 ottobre 2024, avrebbe potuto essere evitato. Alice Martinelli de 'Le Iene' ha evidenziato il fallimento dei braccialetti elettronici anti-stalking, evidenziando come i 36 minuti finali siano stati tragicamente fatali e mostrando immagini sconvolgenti dell’accaduto.

Celeste Palmieri uccisa dal marito: «Si stavano separando, lui la perseguitava». Non si era voluta trasferire con i figli in un luogo più sicuro

Scrive leggo.it: A casa la attendevano cinque figli. Celeste Palmieri, l'appello a La Vita in Diretta delle figlie: «La morte di nostra mamma Celeste si poteva evitare, il braccialetto elettronico non serve a ...

Celeste Palmieri, funerale della donna uccisa dal marito: «Un uomo le ha tenuto la mano negli ultimi istanti di vita»

Secondo leggo.it: Il giorno del lutto e del ricordo. San Severo, Foggia, piange il femminicidio di Celeste Palmieri. Lunedì pomeriggio 21 ottobre si è celebrato il funerale della 56enne, uccisa dal marito, ...

Braccialetto elettronico non suona, il marito le spara fuori dal supermercato e poi si toglie la vita: Celeste Palmieri muore dopo ore di agonia

ilgazzettino.it scrive: Celeste Palmieri aveva denunciato più volte il marito perché veniva continuamente minacciata. Per questo lui era stato sottoposto al divieto di avvicinamento. I servizi sociali del comune le ...