Cederna via libera alla biblioteca Sarà costruita nell’ex Cotonificio

Cederna si prepara a diventare un polo culturale! Con la nuova biblioteca che sorgerà nell'ex cotonificio, la comunità avrà finalmente uno spazio dedicato alla lettura e all'apprendimento. Questo progetto non è solo una rinascita per l'area dismessa, ma segna anche un passo importante nel trend di riqualificazione urbana, dove cultura e storia si intrecciano per dare vita a luoghi di socializzazione. Non perdere il capitolo prossimo di questa avventura!

La cultura troverà casa a Cederna. Con l’approvazione dell’ultima delibera da parte della Giunta, prende il via il progetto per la costruzione della nuova biblioteca di quartiere, che sorgerà nell’area dismessa dell’ex Cotonificio. Il cantiere partirà a luglio, con conclusione dei lavori prevista per l’autunno 2026. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana avviato nel 2006, attraverso un piano che ha progressivamente modificato l’assetto dell’area. Nel 2023, una variante ha cambiato la destinazione d’uso di una delle porzioni previste, trasformando quello che sarebbe dovuto essere un impianto sportivo in una biblioteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cederna, via libera alla biblioteca. Sarà costruita nell’ex Cotonificio

