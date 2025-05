C’è un solo Boss in America | Bono Vox difende Bruce Springsteen contro Trump

Nell'epoca in cui la musica diventa un potente strumento di protesta, Bono Vox scende in campo per difendere Bruce Springsteen dalle critiche di Donald Trump. Questa alleanza tra leggende del rock sottolinea come gli artisti possano fare da megafono per valori di libertà e giustizia. In un mondo polarizzato, la musica continua a unirci e sfidare il potere, dimostrando che l'arte è sempre un voce contro l'oppressione. Scopri come questi icone stanno riscrivendo le regole del

La musica contro il potere, o almeno contro un certo tipo di potere. Dopo le recenti bordate di Donald Trump contro Bruce Springsteen – reo di aver c riticato la nuova amministrazione e di aver pubblicato un EP, “ Land Of Hope And Dreams “, contenente un duro sfogo contro il governo Usa – un altro gigante del rock si schiera apertamente a difesa del “Boss”. È Bono Vox, il carismatico frontman degli U2, che, ospite del talk show serale di Jimmy Kimme l per presentare il suo nuovo documentario “Bono: Stories of Surrender ” (accolto da una lunga ovazione al Festival di Cannes), non ha usato mezzi termini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “C’è un solo Boss in America”: Bono Vox difende Bruce Springsteen contro Trump

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump

Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

Cerca Video su questo argomento: C Boss America Bono Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Bono contro Trump, 'c'è un solo Boss in America'; Bono: In America c'è un solo Boss; Bono dalla parte di Springsteen contro Trump: «C’è un solo Boss in America»; Bono dalla parte di Springsteen contro Trump: C’è un solo Boss in America. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bono contro Trump, "c'è un solo Boss in America"

Scrive msn.com: Il cantante degli U2 si schiera a fianco del collega Bruce Springsteen nello scontro con il tycoon.

Bono dalla parte di Springsteen contro Trump: "C’è un solo Boss in America"

Segnala tg24.sky.it: Alla richiesta di schierarsi tra Bruce Springsteen e il presidente Donald Trump, il cantante irlandese ha risposto sorridendo: «Penso ci sia un solo vero ‘Boss’ in America.» La battuta ha dato il tono ...

U2, Bono contro Trump: "In America c'è un solo Boss". Gli altri artisti in difesa di Springsteen

Lo riporta ondarock.it: Bono Vox prende posizione contro Donald Trump, schierandosi apertamente al fianco di Bruce Springsteen, che aveva attaccato duramente il presidente Usa, ..