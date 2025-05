C' è la gara podistica cambia la viabilità | la mappa delle vie chiuse

Domenica 1 giugno, il '49esimo Trofeo di Liberazione' trasformerà le strade in un tracciato di emozioni e sportività! Per garantire la sicurezza dei partecipanti, la circolazione sarà sospesa dalle 8 alle 12. Un'opportunità imperdibile per vivere la comunità in movimento e riscoprire il valore della corsa, sempre più al centro del benessere fisico e mentale. Non perdere l'occasione di applaudire i concorrenti e sostenere lo sport locale!

Per consentire lo svolgimento del ‘49esimo Trofeo di Liberazione podismo’, organizzato dalla Polisportiva Quadrilatero, domenica 1 giugno dalle 8 alle 12 sarà sospesa la circolazione per il tempo necessario al transito dei concorrenti lungo il percorso che si snoderà attraverso le frazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - C'è la gara podistica, cambia la viabilità: la mappa delle vie chiuse

Si sente male durante una gara podistica: Franco, allenatore di calcio, muore in ospedale dopo una settimana. Aveva 64 anni. Lutto ad Isola del Liri

Un tragico evento ha colpito Isola del Liri con la morte dell'atleta Franco Bonavenia, 64 anni, avvenuta in ospedale dopo una settimana di ricovero.

Cerca Video su questo argomento: C Gara Podistica Cambia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

C'è la gara podistica, cambia la viabilità: la mappa delle vie chiuse; Calendario Trail 2024 sulle Dolomiti (Veneto e Trentino Alto Adige); ’Corri con Martina’, vince la solidarietà; PODISMO: Il 14 giugno torna la Notturna di San Giovanni a Cesena | VIDEO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gara podistica di Pasquetta: cambia la viabilità

Segnala ilrestodelcarlino.it: Sono diverse le modifiche apportate alla viabilità per consentire la gara podistica di Pasquetta organizzata dalla Società Atletica Senigallia. Dalle 9 alle 13 la circolazione sarà sospesa ...

Gara podistica domenica a Ragusa: ecco come cambia la viabilità

Si legge su quotidianodiragusa.it: Ragusa – Il Comando della Polizia Municipale rende noto che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della gara podistica “VIVICITTA’ 2022”- 1°Memorial Titta Tumino, in programma nel centro ...

Domenica c’è la gara podistica “Corri a Salviano”, le modifiche alla viabilità

Si legge su livornopress.it: È in programma per domenica 4 dicembre la XII edizione della “Corri a Salviano”, gara podistica competitiva di km. 9,5 valida come penultima prova del Criterium podistico toscano 2022, con ritrovo ...