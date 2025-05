C' è anche Lucarelli a Monaco per la finale di Champions League

Alessandro Lucarelli non è solo un volto noto del calcio, ma anche un simbolo di passione e appartenenza. La sua presenza a Monaco di Baviera per la finale di Champions League tra PSG e Inter testimonia l'amore eterno per il calcio che unisce tifosi di ogni genere. In un’epoca in cui le rivalità si intensificano, la sua figura ricorda l’importanza delle radici e dei legami che il football crea. Chi chiederà il suo autografo stasera?

C'è anche Alessandro Lucarelli a Monaco di Baviera per assistere alla finale di Uefa Champions League di stasera. Il direttore dell'Area Prestiti del Parma sarà presente sulle tribune dell'Allianz Stadium per la sfida tra Psg e Inter. Diversi i tifosi che hanno chiesto all'ex capitano del Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - C'è anche Lucarelli a Monaco per la finale di Champions League

