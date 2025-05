cds – lukaku sogna l anderlecht e tornerà l annuncio dal belgio

Romelu Lukaku potrebbe presto realizzare un sogno: tornare all'Anderlecht, il club dove tutto è iniziato. Le parole di Marc Coucke, proprietario della squadra belga, alimentano le speranze dei tifosi, ma la tempistica rimane incerta. Questo legame tra passato e futuro rispecchia un trend sempre più forte nel calcio moderno: l'importanza delle radici. Chissà se Lukaku saprà scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica proprio lì.

2025-05-30 13:53:00 Arrivano conferme dal Corriere: “Lukaku sogna l’Anderlecht e tornerà, ma non so se tra uno, duo o tre anni”. Così il proprietario dell’Anderlecht, Marc Coucke. Ospite di Bar Goens su VTM, come riportato dal sito belga DH Les Sports, Coucke ha parlato anche dell’attaccante del Napoli. Coucke: “Lukaku tornerà, ma non nella prossima stagione”. “Sì, tornerà, ma non so se tra uno, due o tre anni, ma non nella prossima stagione. Ha vinto lo scudetto con il Napoli, deve godersi la prossima stagione in Champions League, ma sogna l’Anderlecht”, ha spiegato Coucke. Secondo DH Les Sports Lukaku: “Tornerà in Belgio nel 2026 “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com