CdS – ecco perché Sarri può tornare e quali sono le condizioni

Mister Sarri torna a far parlare di sé nel calciomercato, con la Lazio pronta a ricomporre un legame interrotto. Ma quali sono le condizioni per il suo ritorno? In un calcio sempre più imprevedibile e in continua evoluzione, la stabilità di un allenatore esperto come lui potrebbe fare la differenza. La situazione è tesa: tra firme mancanti e scenari incerti, gli appassionati restano col fiato sospeso. Chi vincerà questa sfida?

2025-05-31 08:23:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: ROMA – È tutto pronto, il contratto è compilato, ma la firma deve metterla Sarri. Firma o non firma? La Lazio è sempre un mondo doppio, non mancano difformità di scenari. E' anche questo caso che si presta a finali diversi. Ma Lotito e Fabiani spingono, incitano a chiudere, sono ottimisti. Il diesse è pronto a partire per Castelfranco di Sopra, attende il segnale di Maurizio. Possono vedersi per approfondire i temi affrontati con i suoi manager nella cena-vertice di giovedì sera, proseguita nella notte a casa di Lotito.

Calciomercato, torna Sarri: firma solo in un caso. Maurizio Sarri ha le idee chiare sulla prossima stagione e potrebbe tornare in Serie A, con una decisione imminente sulla firma del contratto.

