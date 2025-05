Cava de’ Tirreni l’affondo di Rifondazione | Non è questa la nostra idea di comunità | il trasformismo non può essere un fondamento politico

A Cava de' Tirreni, il movimento di Rifondazione Comunista alza la voce: "Non è questa la nostra idea di comunità". In un contesto politico sempre più polarizzato, il trasformismo viene messo in discussione. Questo affondo rappresenta una chiamata alla responsabilità e alla coerenza. La scelta di distaccarsi dalla maggioranza potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo per la politica locale, dove le promesse tornano a contare. Un momento cruciale da seguire con attenzione!

Tempo di lettura: 2 minuti “Con senso di responsabilità e rispetto verso la cittadinanza che ci ha accordato fiducia, comunichiamo la nostra decisione di non poter più far parte della maggioranza che si è oggi delineata. L’ingresso del Presidente del Consiglio comunale e del suo gruppo in Forza Italia segna una svolta politica inequivocabilmente orientata a destra, con cui non possiamo né vogliamo identificarci.” – così in una nota il Partito della Rifondazione Comunista di Cava de’ Tirreni. “L’apertura a forze politiche che hanno sostenuto e continuano a sostenere provvedimenti come il cosiddetto “Decreto Sicurezza” – che da sempre contrastiamo perché lesivo dei diritti fondamentali – rappresenta una frattura insanabile con il progetto originario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, l’affondo di Rifondazione: “Non è questa la nostra idea di comunità: il trasformismo non può essere un fondamento politico”

