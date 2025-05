Causa un incidente con feriti a Ischia | finisce nei guai un 51enne

Un incidente stradale a Ischia riaccende il dibattito sulla sicurezza al volante. Un 51enne, coinvolto nell'impatto, ha rifiutato di sottoporsi ai controlli per alcol e droghe, sollevando interrogativi sul comportamento alla guida. Con l'aumento delle auto sportive sulle strade, è fondamentale riflettere sull'importanza di rispettare le regole. La sicurezza non è un'opzione, ma un dovere per tutti. Rimanere informati può fare la differenza!

I carabinieri di Ischia hanno denunciato per guida senza patente un 34enne alla guida di un'auto sportiva e un 51enne che, coinvolto in un incidente con feriti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di alcol e sostanze stupefacenti. In quest'ultimo caso è scattato anche il.

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano

Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano.

