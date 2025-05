Cattolica scelta come tappa della regata della Marina militare La sindaca | È una grande vetrina per la nostra città

Cattolica si prepara a brillare, scelta come tappa della regata "Marina Militare Nastro Rosa Tour"! Questa manifestazione non è solo un evento sportivo, ma una straordinaria occasione per promuovere la nostra città sul palcoscenico nazionale. Da Venezia a Cattolica, la tradizione velica italiana si fonde con il turismo e l’economia locale. Non perdere l’opportunità di scoprire il fascino del mare e vivere un'esperienza unica!

Da Venezia a Cattolica, dalla Serenissima alla Regina. La grande regata della “Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia a vela” ha scelto Cattolica come prima tappa. La suggestiva manifestazione sportiva, patrocinata dal Coni, è partita questa mattina da Venezia e attraverserà i mari. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Cattolica scelta come tappa della regata della Marina militare. La sindaca: "È una grande vetrina per la nostra città"

