Caterina Sforza svelato il festival Recalcati e D’Avenia alla Rocca

Chissà se Caterina Sforza avrebbe mai immaginato di diventare un'icona culturale a 500 anni di distanza. La Rocca di Forlì si prepara ad accogliere la quinta edizione del 'Festival di Caterina Sforza – L’anticonformista'. Un evento che celebra il potere femminile e l'audacia in un’epoca in cui il dibattito sull'emancipazione è più vivo che mai. Scopri come le idee di ieri possono ispirare il futuro!

Chissà se Caterina Sforza avrebbe potuto immaginare che, a distanza di più di 500 anni si sarebbe ancora parlato di lei e che, addirittura, a Forlì si sarebbe tenuto un intero festival a suo nome? Forse sarebbe stata incredula, eppure è proprio così: sta per tornare con la sua quinta edizione il ‘ Festival di Caterina Sforza – L’anticonformista ’, promossa dall’assessorato alla cultura, con direzione artistica di Eleonora Mazzoni. Il festival è in programma da mercoledì 11 a venerdì 13 giugno presso la Rocca di Ravaldino. "Il tema di quest’edizione – spiega Mazzoni – è ‘Profano e sacro’, volutamente invertiti rispetto alla consuetudine perché vogliamo parlare di una sacralità che si innesta nell’esperienza umana, come successe a Caterina Sforza che, pur vivendo in un’epoca sanguinaria, seppe mantenere viva la curiosità, continuare a studiare e farsi protagonista di azioni profondamente umane". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caterina Sforza, svelato il festival. Recalcati e D’Avenia alla Rocca

