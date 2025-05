Catania sottochoc per la morte di Santo Re il gigante buono | Aveva mal di denti ma si è presentato al lavoro prima dell' incontro fatale

Catania è sotto choc per la tragica scomparsa di Santo, il "gigante buono" amato da tutti. La sua dedizione al lavoro, nonostante un mal di denti che lo tormentava, racconta di un'epoca in cui sacrificio e rispetto per il dovere erano valori fondamentali. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza delle relazioni umane e della comunità. Santo resterà nel cuore di chi l'ha conosciuto, un simbolo di amore e impegno.

«Santo è un ragazzone alto e buono come il pane. Aveva mal di denti Santo e poteva rimanere a casa, ma era un ragazzone serio e rispettoso e come ogni giorno è venuto a lavorare qui.nell’azienda in cui tutta la sua famiglia lavora da una vita. Ha finito il turno e si è diretto verso la macchina felice di tornare a casa da sua moglie e dalla sua bambina di pochi mesi, vicino l’auto incontra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania sottochoc per la morte di Santo Re, il gigante buono: “Aveva mal di denti ma si è presentato al lavoro prima dell'incontro fatale”

