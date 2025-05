Catania muore bimba di 15 mesi in un incidente stradale | ferita la madre fatale l' impatto con un muro

Una tragedia che colpisce nel profondo: a Motta Sant'Anastasia, una bimba di soli 15 mesi perde la vita in un incidente stradale. La madre, gravemente ferita, è ora ricoverata. Questo dramma riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un'epoca in cui il numero degli incidenti è in aumento. È fondamentale riflettere su come migliorare la protezione delle famiglie e dei più vulnerabili sulle nostre strade.

Tragico incidente stradale nel Catanese: a Motta Sant'Anastasia è morta una bimba di 15 mesi. Ferita e ricoverata anche sua madre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, muore bimba di 15 mesi in un incidente stradale: ferita la madre, fatale l'impatto con un muro

