Catania il giorno dopo l’uccisione di Santo Re locale chiuso e dipendenti che non parlano Appello al Prefetto al sindaco e al Questore

Catania si risveglia in un clima di silenzio e dolore dopo l'atroce omicidio di Santo Re, un giovane padre di famiglia. La città, ora in lutto, si interroga sulle crescenti tensioni sociali che sfociano in violenza. I locali restano chiusi, i dipendenti in preda alla paura. È un momento critico che chiede una risposta forte da parte delle autorità: come fermare la spirale di violenza? Un appello a tutti, affinché non si spenga la sper

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’opinione del direttore Catania si sveglia dopo l’ennesimo fatto di sangue, orribile, che ha causato la morte di un giovane padre di famiglia di appena 30 anni. Santo Re, dipendente della Pasticceria Quaranta, in piazza Mancini Battaglia, è stato ucciso dopo una lite con un parcheggiatore abusivo 37enne, originario dello Zimbabwe. Fa male, alla città, che come giustamente dice il sindaco Enrico Trantino che parla di “città sconvolta” ma, sorprende anche il silenzio dei colleghi del povero Santo Re che, raggiunti questa mattina (31 maggio) al telefono, non hanno voluto rispondere a nessuna delle domande che abbiamo posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, il giorno dopo l’uccisione di Santo Re, locale chiuso e dipendenti che non parlano. Appello al Prefetto al sindaco e al Questore

Nuoto Catania, tempo di ripartenza dopo la retrocessione in Serie A2

Il Nuoto Catania si appresta a ripartire dopo la retrocessione in Serie A2, segnando un nuovo capitolo per la squadra.

Cerca Video su questo argomento: Catania Giorno Dopo Uccisione Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio di Santo Re, Trantino: Catania piegata dal dolore, ma non ci rassegneremo; Posteggiatore uccide dipendente di una pasticceria, “gli aveva chiesto la restituzione di vaschette di…; Ucciso a coltellate dal parcheggiatore abusivo in piazza Mancini Battaglia: Catania sotto shock per la mort...; Omicidio a Catania, chi era la vittima. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’uccisione di Pippo Catania, la confessione di Gaetano Nucifora: “Ecco perchè ho sparato”

Si legge su sikilynews.it: Alla base dell’efferata esecuzione messa in atto tra le 18.30 e le 19 di lunedì, su un lungomare affollato, c’è una vicenda che risale a sette anni fa e che Nucifora ha appreso domenica sera, ...

Catania, 41 anni dopo l’assassinio: il ricordo di Pippo Fava

Lo riporta livesicilia.it: La sera del 5 gennaio 1984 veniva assassinato a Catania Pippo Fava, 59 anni, giornalista, scrittore e autore di testi teatrali. Dopo lunghe ... di tanti anni dalla sua uccisione, la città di ...