Catania il dolore del sindaco Trantino sull’omicidio di Ognina | Un colpo durissimo per la città

Catania è in lutto: l'omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re, giovane padre e lavoratore stimato, colpisce nel profondo il cuore della comunità. Il sindaco Trantino esprime un dolore condiviso, riflettendo una realtà sempre più allarmante. Questo tragico evento riporta alla luce la necessità di confrontarsi con una crescente violenza urbana, invitando tutti a unirsi per difendere la sicurezza e la dignità di ogni cittadino. Non è solo una tragedia personale, ma un grido collett

"Un colpo durissimo per la città". Catania è profondamente scossa dopo il brutale omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re, trentenne, padre da pochi mesi e stimato dipendente di una rinomata pasticceria del centro. Un episodio che ha lasciato un segno indelebile nella coscienza collettiva cittadina. Il dolore del sindaco Trantino. Il sindaco Enrico Trantino ha espresso il suo sgomento e la sua rabbia per quanto accaduto nelle scorse ore sul lungomare di Ognina, definendo la vicenda come "una ferita aperta nel cuore della città". "La città è sconvolta per la barbara uccisione di una giovane vita, spezzata dalla cieca violenza di un criminale.

