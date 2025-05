Catania chiuso per sette giorni un centro scommesse frequentato da troppi pregiudicati

Catania si ferma per sette giorni: chiuso un centro scommesse frequentato da pregiudicati. Una mossa decisa dal Questore per contrastare l'illegalità e garantire la sicurezza nella comunità. Questo provvedimento riflette un trend crescente nella lotta contro il gioco d'azzardo illegale, sempre più al centro dell'attenzione pubblica. La chiusura non è solo un segnale, ma invita a riflettere sulla responsabilità sociale degli operatori del settore.

Provvedimento emesso dal Questore di Catania. La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea, per un periodo di sette giorni, di un centro scommesse situato in via Plebiscito a Catania. Il provvedimento è stato firmato dal Questore della città, a seguito di accurati controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza "San Cristoforo". Frequentazioni sospette e rischio per l'ordine pubblico. Le indagini condotte dalla Polizia hanno evidenziato come il locale fosse diventato un punto di ritrovo abituale per soggetti con precedenti penali, in particolare per reati che destano forte allarme sociale.

