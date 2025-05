Catania bimba di 15 mesi muore nello schianto dell’auto guidata dalla madre

Una tragedia che segna profondamente la comunità di Catania: una bimba di soli 15 mesi perde la vita in un incidente stradale. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l'importanza dei seggiolini auto per i più piccoli. Ogni giorno, migliaia di famiglie affrontano il rischio di incidenti: è fondamentale riflettere su come proteggere i nostri bambini in viaggio. La sicurezza deve essere una priorità assoluta.

Catania, 31 maggio 2025 - Tragico incidente stradale a Catania dove una bambina di 15 mesi ha perso la vita nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia. La piccola vittima era nell'auto guidata dalla madre che si è schiantata contro il muro di cinta di una proprietà privata. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Anche la mamma, che riportato diverse ferite, è ricoverata nello stesso ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale di Motta Sant'Anastasia per scoprire le cause dello schianto.

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

