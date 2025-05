Catania auto si schianta contro un muro | muore bimba di 15 mesi

Un tragico incidente ha scosso Catania: una bimba di soli 15 mesi ha perso la vita dopo un impatto contro un muro. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull'importanza delle misure di protezione per i più vulnerabili. Ogni giorno, tragedie come questa ci ricordano quanto sia cruciale investire in infrastrutture sicure e formazione alla guida, affinché simili drammi non si ripetano mai più.

(Adnkronos) – Incidente stradale mortale lungo la strada provinciale 134 a Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La vittima è una bimba di appena 15 mesi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto guidata dalla mamma, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muro perimetrale di un'abitazione. Per la piccola, immediatamente soccorsa e trasportata

Novara, la bimba di 14 mesi trovata positiva alla cocaina era stata affidata a una tossicodipendente

A Novara, una bambina di 14 mesi è stata trovata positiva alla cocaina dopo essere stata affidata a una madre tossicodipendente.

