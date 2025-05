Catania auto si schianta contro un muro | morta una bambina di 15 mesi

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre. Questo drammatico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle vulnerabilità delle famiglie in viaggio. In un momento in cui il traffico aumenta, è fondamentale riflettere su come rendere le strade più sicure per tutti, specialmente per i più piccoli.

Tragedia alle porte di Catania. Una bambina di 15 mesi è infatti morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia. La piccola era nell'auto guidata dalla madre che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di cinta di una proprietà privata. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita. Nello stesso nosocomio è ricoverata la mamma, che ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale di Motta Sant'Anastasia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

Scontro tra scooter e auto nella circonvallazione di Catania, morta una 23enne

Un tragico incidente sulla circonvallazione di Catania, in via Ulisse, ha causato la morte di una 23enne.

Cerca Video su questo argomento: Catania Auto Schianta Contro Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro; Auto urta un terrapieno e si ribalta, morto il conducente 38enne; Due auto in fiamme a Catania, il rogo spento dai vigili del fuoco; Tragico incidente stradale sulla Siracusa-Gela, morta una donna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

Si legge su tg24.sky.it: La piccola era nell'auto guidata dalla madre che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di cinta di una proprietà privata. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo ...

Auto si schianta contro muro, morta bambina di 15 mesi

ansa.it scrive: Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. (ANSA) ...

Si schianta con l’auto contro un muro di cinta nel Catanese: muore la figlia di 15 mesi

Si legge su lasicilia.it: Alla guida una donna che è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto in territorio di Motta S. Anastasia ...