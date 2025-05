Catania auto finisce contro un muro | morta bambina di 15 mesi

Una tragedia ha colpito Catania: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale. Questo dramma ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i più vulnerabili. Ogni giorno, troppe famiglie vivono il dolore di perdite evitabili. È tempo di riflettere sul nostro comportamento alla guida e di dare priorità alla vita, per garantire un futuro migliore ai nostri bambini.

La bambina è stata trasportata d'urgenza e in codice rosso all'ospedale Gribaldi Nesima di Catania. Nonostante gli sforzi di soccorritori e medici, il suo cuoricino ha smesso di battere poco dopo l'arrivo. Le ferite riportate nel sinistro si sono dunque rivelate troppo gravi per il suo corpo.

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

