Una tragedia che scuote Catania: una bimba di soli 15 mesi perde la vita in un tragico incidente stradale. Questo evento, che evidenzia la vulnerabilità delle famiglie in viaggio, riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di avere sistemi di protezione adeguati per i più piccoli. Un dramma che purtroppo non è isolato e che invita tutti a riflettere: ogni viaggio deve essere affrontato con la massima cautela e responsabilità.

A Catania una bambina di 15 mesi è morta a causa di un incidente che si è verificato a Motta Sant’Anastasia, nella provincia cittadina. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un incidente autonomo con l’auto che si è schiantata contro un muro. Alla guida del mezzo la madre della piccola che è stata trasportata in ospedale, ma che non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 134 che da Motta Sant’Anastasia conduce verso il centro commerciale Etnapolis. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Garibaldi di Catania, ma non ce l’ha fatta. Il dolore del sindaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, auto contro un muro: muore bimba di 15 mesi

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

Da tg24.sky.it: La piccola era nell'auto guidata dalla madre che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di cinta di una proprietà privata. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo ...

Si legge su msn.com: Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134, a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania. La piccola era nell'auto guidata dalla madre che, per ca ...

Da fanpage.it: L'incidente stradale avvenuto è nella mattinata di oggi, 31 maggio, sulla strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia ...